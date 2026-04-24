Антироссийские санкции Евросоюза назвали нелегитимными

Постпредство России при Европейском союзе (ЕС) назвало антироссийские санкции нелегитимными. Заявление цитирует РИА Новости.

Там напомнили, что легитимными являются только ограничения, введение по решению Совбеза ООН.

«Все остальное — односторонние принудительные меры, а по сути — произвол и агрессия», — заявили дипломаты.

Они подчеркнули, что такие действия противоречат Уставу ООН, международному праву и принципам, регулирующим мирные отношения между государствами.

23 апреля Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России. В новый список ограничений ЕС, насчитывающий 120 пунктов, включили запрет на операции с 20 российскими банками, а также на операции с криптовалютой RUBx и «любую поддержку ЕС развития цифрового рубля». Под санкции также попали 12 НПЗ из России и 16 зарубежных компаний.