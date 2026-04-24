В Иране рассказали об одном исключении для России

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил РИА Новости, что Тегеран предусмотрел исключения для ряда стран, в том числе РФ, в вопросе взимания пошлин за проход через Ормузский пролив.

«В настоящий момент мы предусмотрели исключения для некоторых стран, что будет в будущем — не знаю. Однако в настоящий момент наш МИД старается задействовать исключения, предусмотренные для дружественных стран, например России», — сказал дипломат.

Иран объявил о намерении взимать пошлины после атак со стороны США и Израиля, мотивируя это расходами на обеспечение безопасности в Ормузском проливе. В настоящее время Тегеран перекрыл пролив до полного снятия американской морской блокады.

Иран согласился принять помощь России

21 апреля стало известно, что иранский обогащенный уран и Ормузский пролив должны были стать основными темами переговоров США и Ирана в Исламабаде. Однако переговорная команда Тегерана решила не ехать на встречу в столицу Пакистана, так как Вашингтон нарушил свои обязательства в рамках перемирия и не стал диктовать Израилю условия прекращения огня в Ливане.

1 апреля президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам Международного транспортно-логистического форума заявил, что Россия может предложить миру безопасные маршруты, столь необходимые в условиях ситуации вокруг Ирана.

Ранее Иран назвал блокаду своих портов актом войны.