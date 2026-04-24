В Кремле оценили намерение Финляндии разрешить ввоз ядерного оружия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал конфронтацией планы Финляндии разрешить ввоз и хранение ядерного оружия. Своим мнением он поделился в интервью для «Первого канала».

«Это конфронтация. Так и надо понимать. Причем конфронтация в таком концентрированном выражении», — сказал Песков.

23 апреля Министерство обороны Финляндии сообщило, что правительство внесло в парламент предложение разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в ситуациях, связанных с обороной. С такой инициативой в начале прошлого месяца выступил глава ведомства Антти Хяккянен. Действующий закон об атомной энергии в Финляндии запрещает ввоз, производство и хранение ядерных взрывчатых веществ, что фактически делает невозможной их транспортировку через страну.

На минувшей неделе в Хельсинки опубликовали доклад, заверив, что страна не будет размещать оружие массового поражения в мирное время и не станет ядерной державой. Тем не менее Песков предупреждал, что развертывание такого оружия создаст угрозу для России, и Москва примет ответные меры.

