Глава РФПИ задумался о способах оплаты российского газа после новых санкций ЕС

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, как Евросоюз после новых санкций будет оплачивать российский газ. Об этом он написал в социальной сети X.

«Как отчаявшийся ЕС будет платить за российский газ, о котором он скоро будет умолять?» — отметил он.

23 апреля Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России. В новый список ограничений ЕС из 120 пунктов включили запрет на операции с 20 российскими банками, а также на операции с криптовалютой RUBx и «любую поддержку ЕС развития цифрового рубля». Под санкции также попали 12 НПЗ из России и 16 зарубежных компаний.