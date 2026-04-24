Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя санкции ЕС против Киргизии, заявил, что Бишкек в отношениях с Москвой руководствуется собственными интересами, а партнёрство между странами взаимовыгодно.

По его словам, если страна что-то делает ради своей выгоды, значит, её объём превышает потенциальную выгоду с другой стороны. В рамках 20-го пакета санкций против РФ Евросоюз запретил экспорт в Киргизию станков с цифровым управлением из-за риска реэкспорта.

Песков высказался о задачах России на фоне милитаризации Европы

Также ЕС вводит запрет на транзакции с четырьмя банками из Киргизии, Лаоса и Азербайджана за якобы помощь Москве. Песков назвал такое сотрудничество оправданным риском для Бишкека и отметил, что сотрудничество России и Киргизии носит взаимовыгодный характер. Москва не считает действия Бишкека «верностью России», а лишь прагматичным следованием своим интересам.

Напомним, ЕС продолжает расширять санкционные меры против РФ, затрагивая также страны, которые поддерживают экономические связи с Москвой. Киргизия, несмотря на давление, сохраняет партнёрство с Россией.