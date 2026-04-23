Дмитриев назвал Евросоюз «отчаявшимся» из-за новых санкций против России

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X задался вопросом о том, как Европейский союз будет оплачивать российский газ после введения новых санкций.

«Как отчаявшийся Евросоюз будет платить за газ из России, о котором он скоро будет умолять?» — написал он.

23 апреля глава евродипломатии Кая Каллас в социальной сети X написала, что одобрение кредита на €90 млрд для Украины и принятие 20-го пакета антироссийских санкций даст Украине «серьезный импульс». Она отметила, что тупик в предоставлении кредита Киеву и одобрении антироссийских санкций «преодолен», а Евросоюз «расчистил путь» для реализации этих инициатив.

До этого член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что 20-й пакет антироссийских санкций ЕС ударит по Украине. Также, по его мнению, Европа не имеет никакого морального права вводить эти меры, а Евросоюз работает на продолжение войны.