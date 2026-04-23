Песков заявил о желании Европы компенсировать эрозию в НАТО

Европа хочет компенсировать «эрозию в НАТО» и провозглашает Россию своим противником, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Евросоюз проводит новую разделительную линию. Как уточнил представитель Кремля, Европа «семимильными шагами развивает свое измерение общей политики в области безопасности».

«Дело идет к тому, что определенную "эрозию в НАТО" они будут компенсировать созданием своей идентичности в области безопасности», — подчеркнул он.

Ранее Кремль предупредил о возвращении полной конфронтации с НАТО.