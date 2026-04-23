Песков высказался о задачах России на фоне милитаризации Европы

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что на фоне милитаризации Европы Россия должна быть сильной. Его слова приводит ТАСС.

Песков подчеркнул, что на фоне милитаризации Европы России важно быть сильной и достигать своих целей. В первую очередь, в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, уточнил он.

Ранее Песков заявил, что Россия продолжает спецоперацию, сохраняя открытость к урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что позиция Москвы по разрешению кризиса хорошо ясна и последовательна