Целью визита высокопоставленных представителей Великобритании, включая принца Гарри, на Украину является «контроль за правильным направлением» антироссийских действий руководства страны.

© Вечерняя Москва

Такое мнение в четверг, 23 апреля, выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

— Традиционно волнительно, когда на Украину направляются высокие представители Великобритании, будь то Джонсон (экс-премьер-министр Британии — прим. «ВМ»), Стармер (действующий премьер Британии — прим. «ВМ»). А тем более члены королевской семьи. Их главная цель в нынешних условиях — контроль за правильным направлением антироссийских замыслов, — подчеркнул чиновник.

Также Карасин назвал странной ситуацию, в которой принц Гарри после фактического ухода из королевской семьи выбрал для себя такую роль, передает его Telegram-канал.

23 апреля принц Гарри прибыл в Киев и во время своего визита призвал не терять Украину из виду на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Он заявил, что рад вернуться в украинскую столицу, и подчеркнул, что страна «защищает восточный фланг Европы». «Вечерняя Москва» выяснила у военного эксперта и политолога Евгения Михайлова, что означает этот визит.