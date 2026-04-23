«Брат, не подкачай». Захарова обратилась с просьбой к Соловьеву

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала введение очередного пакета санкций против в России со стороны Европейского союз (ЕС). По ее словам, наиболее удачное описание этой ситуации может дать журналист Владимир Соловьев.

— Единственный человек, который может подобрать нужные слова в этой ситуации, это Владимир Соловьев. Брат, не подкачай, — написала Захарова в своем Telegram-канале, завершив сообщение эмодзи со смеющимся котом.

В новый пакет санкций Европейского союза вошли мурманский и туапсинский порты. Также в список попали нефтяной терминал индонезийского порта Каримун и 46 судов, которые ЕС связывает с «теневым флотом». Кроме того, уже с января 2027 года начнет действовать запрет ЕС на предоставление услуг терминалов СПГ российским организациям.

Евросоюз также ввел ограничения против ряда банков. Среди них банки «Держава», БКС-банк, «Левобережный», Металлинвестбанк, «Солидарность», Бланк-банк, «Итуруп», «Еврофинанс Моснарбанк», Фора-банк, Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), Челябинвестбанк, СДМ-банк, «Аверс», «Хлынов», Почта-банк, «Авангард», Енисейский объединенный банк и Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ).