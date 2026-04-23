В Госдуме рассказали об изменениях в Иране на фоне агрессии США

Иранское общество сплотилось на фоне агрессии США. Об этом заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, его цитирует ТАСС.

По словам депутата, Вашингтон своими руками сплотил иранское общество и сделал его монолитным.

«И действительно, мы знаем, были проблемы и в общественной, и в экономической жизни. И эта ничем не спровоцированная агрессия сплотила весь иранский народ», — сказал парламентарий.

Ранее Картаполов заявил, что вероятные ядерные учения Франции и Польши ведут к эскалации напряженности. Он также предположил, что на совместных ядерных учениях в Европе будут использоваться не реальные боеприпасы, а макеты.