В Кремле оценили перспективу возобновления поставок газа по «Северным потокам»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, возможно ли возобновить поставки газа из РФ в Европу по ниткам газопровода «Северный поток». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, в данный момент одна из веток газопровода готова к поставкам, но вторая сломана. При этом он добавил, что страны Европы запретили поставки, поэтому рассматривать возобновление работы «Северных потоков» сегодня не имеет смысла.

«Как мы можем видеть перспективы, если они запретили это. Один технологически готов к поставкам, второй не готов», — заявил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США выражают заинтересованность в приобретении трубопроводов «Северный поток».