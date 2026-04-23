Медведев отреагировал на выдачу €90 млрд кредита ЕС Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что кредит Евросоюза Украине на €90 млрд не будет возвращен и фактически представляет собой деньги из карманов европейцев.

"ЕС наконец дает долгожданный кредит киевскому вору, и эти деньги не нужно будет возвращать, потому что, по идиотской логике Брюсселя, за это должна заплатить Россия. Наслаждайтесь тем, как вас снова разыграли, европейцы, - это €90 млрд из ваших карманов", - написал он в X.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза завершил процедуру утверждения финансирования Украины на €90 млрд в течение 2026-2027 годов. Евросоюз полагает, что выданные Украине €90 млрд на ведение боевых действий против России будут возвращены ему за счет репараций от Москвы, говорится в заявлении Совета ЕС по поводу утверждения "репарационного кредита".