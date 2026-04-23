В Кремле оценили военные учения Польши и Франции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что совместные военные учения Польши и Франции направлены против России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, эти учения — прямое проявление военного строительства в Европе. Он также добавил, что в последнее время в Европе можно заметить всплеск агрессии, который нацелен против России.

«Мы видим всплеск такого милитаризма в Европе, такой достаточной агрессивности в Европе в отношении России. Это прямое проявление военного строительства, которое имеет своею направленностью Российскую Федерацию. Возвращается полная конфронтация», — заявил он.

Ранее стало известно, что в ходе совместных учений Польша и Франция будут отрабатывать действия своих Военно-воздушных сил. Кроме того, в процессе будут отрабатываться удары по потенциальным целям на территории России.