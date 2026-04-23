Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Пиманова
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким ведущего передачи "Человек и закон" Алексея Пиманова.
Напомним, что журналист скончался на 65-м году жизни.
"Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким скончавшегося сегодня ведущего Первого канала Алексея Пиманова", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что у телеведущего остановилось сердце.