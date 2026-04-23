В МИД РФ отреагировали на принятие 20-го пакета санкций

РИА Новости: Грушко уверен в безрезультативности новых санкций ЕС против России
Новые ограничительные меры Евросоюза против России будут безрезультатными.
Об этом заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.
«Они этим занимаются уже несколько лет, но результат нулевой», — сказал он.
20-й пакет антироссийских санкций был принят 23 апреля.
МИД Эстонии: ЕС добавил в список 117 физлиц в рамках санкций против России
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что 20-й пакет санкций ЕС в отношении РФ был принят в «урезанном» варианте и не предусматривает запрета на морские перевозки российской нефти. В ведомстве отметили, что в рамках пакета предусмотрены ограничения, затрагивающие 46 судов, а также дополнительные запреты на импорт российских товаров.
Евросовет сообщил, что в 20-й пакет санкций против России включили четырех российских журналистов. В документе также отмечается, что журналисты, попавшие под ограничения, сохраняют возможность продолжать деятельность на территории Евросоюза, не связанную с журналистикой.