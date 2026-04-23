В МИД РФ отреагировали на принятие 20-го пакета санкций

Новые ограничительные меры Евросоюза против России будут безрезультатными.

Об этом заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Они этим занимаются уже несколько лет, но результат нулевой», — сказал он.

20-й пакет антироссийских санкций был принят 23 апреля.

МИД Эстонии: ЕС добавил в список 117 физлиц в рамках санкций против России

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что 20-й пакет санкций ЕС в отношении РФ был принят в «урезанном» варианте и не предусматривает запрета на морские перевозки российской нефти. В ведомстве отметили, что в рамках пакета предусмотрены ограничения, затрагивающие 46 судов, а также дополнительные запреты на импорт российских товаров.

Евросовет сообщил, что в 20-й пакет санкций против России включили четырех российских журналистов. В документе также отмечается, что журналисты, попавшие под ограничения, сохраняют возможность продолжать деятельность на территории Евросоюза, не связанную с журналистикой.