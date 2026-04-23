Европейским политикам следует оглядываться назад не из-за России как таковой, а из-за собственных антиценностей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишут «Известия».

В четверг, 23 апреля, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что отношения европейских стран и России никогда уже не вернутся к прежнему уровню.

По его словам, Евросоюз на фоне кризиса на Украине понимает, что на Россию необходимо оказывать давление. Он добавил, что у европейцев «нет серьезного желания оглядываться назад».

«Оглядываться назад европейские политики должны не из-за России — Россия впереди. А из-за своих собственных извращенных антиценностей», — подчеркнула Захарова.

Дипломат уточнила, что европейцам также необходимо беспокоиться из-за генсека НАТО Марка Рютте, от которого они могут получить нож в спину, либо «еще что-нибудь».

Ранее Цахкна сообщил, что Эстония не позволит премьер-министру Словакии Роберту Фицо пролететь через ее воздушное пространство для посещения парада по случаю Дня Победы в Москве.