В Госдуме назвали страну СНГ, повторяющую путь Украины

Армения может изменить внешнеполитический курс и повернуться в сторону Запада, если премьер-министр страны Никола Пашинян победит на предстоящих парламентских выборах. Такое мнение высказал «Ленте.ру» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его словам, внешняя политика Армении будет зависеть от итогов голосования.

«Если Пашинян набирает большинство, то, естественно, дальше Армения выбирает западный путь развития», — сказал Водолацкий.

В этом случае страна может выйти из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Содружества Независимых Государств (СНГ), предупредил депутат.

«Армения повторяет тот путь, который уже проходила Украина и другие страны, которые сегодня являются придатком Европы, обслуживая ее интересы», — отметил он.

20 апреля Пашинян заявил, что Армения не будет предпринимать шаги, направленные на возобновление своей деятельности в ОДКБ. По его словам, это положение зафиксировано в предвыборной программе правящей партии «Гражданский договор».

В январе Пашинян объяснил, что заморозка членства в ОДКБ была необходима, чтобы получить доступ к международным оружейным рынкам. Иностранные партнеры отказывались продавать Еревану оружие, опасаясь, что секретные параметры вооружений попадут в руки к странам ОДКБ.