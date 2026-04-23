Путин: Россия укрепляет логистический каркас Арктики

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что страна активно развивает транспортную сеть в Арктическом регионе. По его словам, работа охватывает морские и речные порты, железные и автомобильные дороги, а также аэропорты.

«Мы укрепляем логистический контур Арктики, включая морские и речные порты, железные и автомобильные дороги, аэропорты», — уточнил Путин.

Глава государства подчеркнул, что уже прорабатываются планы по соединению Трансарктического транспортного коридора с сетью железных дорог и речными путями, а также по наращиванию портовых терминалов и судостроительных мощностей.

Путин добавил, что масштабная деятельность уже развёрнута: запущены проекты по добыче и глубокой переработке природных ресурсов Севера, расширяется производственная база.

Президент также заявил, что Россия защитит свои интересы в Арктике.

Он подчеркнул, что ответные действия России на возникающие вызовы со стороны НАТО в Арктике последуют незамедлительно.