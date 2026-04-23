Путин рассказал о причинах сбоев в работе интернета в мегаполисах

Перебои в работе интернета в крупных российских городах связаны с деятельностью силовых ведомств, направленной на предотвращение террористических угроз, рассказал на правительственном совещании президент России Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства заметил, что в последние месяцы в крупных городах страны происходят сбои, люди сталкиваются с проблемами с интернетом.

«Конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов, а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда такие удары пропускаем, и, конечно, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей, наших детей, близких, каждого из граждан России», — разъяснил Путин.

Президент отметил, что после снятия ограничений необходимо в обязательном порядке информировать людей о причинах.

Глава государства также поручил правительству проработать механизм бесперебойной работы жизнеобеспечивающих интернет-сервисов при ограничениях мобильного интернета.