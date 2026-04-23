Путин потребовал от Минюста отчета о юрпомощи пострадавшим от паводков

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства попросил доложить главу Минюста Константина Чуйченко о юридической помощи гражданам, пострадавшим от паводков в регионах.

«Хочу обратить внимание на то, что всегда в таких случаях востребована при возникновении чрезвычайных ситуаций юридическая помощь гражданам, поскольку происходит оценка и утраченного имущества, и, исходя из этого, принимаются соответствующие решения», — сказал глава государства на совещании.

Путин держит на контроле ситуацию с паводками. 21 апреля он поставил задачу как можно оперативнее обследовать территории после паводка в Дагестане и принять решение о восстановлении жилья.

18 апреля МЧС РФ сообщила, что ситуация с паводком в регионе стабилизируется, но до сих пор подтопленными остаются 117 жилых домов в четырех населенных пунктах.

Кроме жилых домов также подтоплены 122 приусадебных участка и шесть участков автодорог, продолжается восстановление энергоснабжения в двух муниципалитетах.