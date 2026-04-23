Лейбористскую партию, лидером которой является британский премьер Кир Стармер, ожидает историческое поражение на выборах в мае. Об этом в X заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Возможно, Кир наслаждается болью и унижением и уже с нетерпением ждёт исторического поражения в мае», — написал он.

Около 51% британцев считают, что премьер-министра Великобритании Кира Стармера следует заменить на посту лидера Лейбористской партии, говорят данные опроса компании BMG Research, проведённого специально для газеты The i Paper.