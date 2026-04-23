«Как с медведем целоваться»: в Думе оценили планы Финляндии по ядерному оружию

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник посоветовал Финляндии заняться развитием сельского хозяйства вместо планов по ядерному оружию. Об этом депутат рассказал News.ru.

В марте стало известно, что финское правительство может впервые за десятилетия разместить на своей территории ядерное оружие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это стало бы угрозой для России. Он подчеркнул, что Москва не сможет оставить это без ответа.

Речь идет о плане консервативного правительства премьер-министра Петтери Орпо. Действующий Закон об атомной энергии 1987 года запрещает импорт, производство, хранение и подрыв ядерного оружия на территории Финляндии.

В рамках планируемой реформы может быть разрешен транзит и временное хранение ядерного оружия в оборонных целях. Правительство подчеркивало, что цель не состоит в постоянном размещении ядерного оружия.

По мнению Колесника, если Финляндия попытается ввезти ядерное оружие, она станет «приоритетной целью» для России, поскольку финская территория граничит с РФ. Он порекомендовал Хельсинки «попридержать свои амбиции» и развивать сельское хозяйство.