«Как с медведем целоваться»: в Думе оценили планы Финляндии по ядерному оружию

Мария Иванова

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник посоветовал Финляндии заняться развитием сельского хозяйства вместо планов по ядерному оружию. Об этом депутат рассказал News.ru.

В марте стало известно, что финское правительство может впервые за десятилетия разместить на своей территории ядерное оружие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это стало бы угрозой для России. Он подчеркнул, что Москва не сможет оставить это без ответа.

Речь идет о плане консервативного правительства премьер-министра Петтери Орпо. Действующий Закон об атомной энергии 1987 года запрещает импорт, производство, хранение и подрыв ядерного оружия на территории Финляндии.

В рамках планируемой реформы может быть разрешен транзит и временное хранение ядерного оружия в оборонных целях. Правительство подчеркивало, что цель не состоит в постоянном размещении ядерного оружия.

По мнению Колесника, если Финляндия попытается ввезти ядерное оружие, она станет «приоритетной целью» для России, поскольку финская территория граничит с РФ. Он порекомендовал Хельсинки «попридержать свои амбиции» и развивать сельское хозяйство.

«Россия будет защищать себя всеми возможными способами. Поэтому лучше не играть с нами в такие игры. Это как с медведем целоваться. И страшно, и никакого удовольствия», - заключил депутат.