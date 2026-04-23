Песков высказался об иностранных лидерах на праздновании 9 Мая в Москве

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 23 апреля, пообещал своевременно рассказать, кто из иностранных гостей присоединится к празднованию Дня Победы в Москве 9 мая.

Он напомнил о словах помощника президента России по внешнеполитическим делам Юрия Ушакова о том, что многие зарубежные лидеры уже заявили о желании приехать на торжество.

— Безусловно, мы своевременно сообщим, какие гости разделят с нами радость праздника Победы, — передает слова пресс-секретаря главы государства ТАСС.

Так, премьер-министр Словакии Роберт Фицо в начале апреля рассказал о том, что собирается в Москву на День Победы. Позже власти Латвии и Литвы заявили, что не позволят самолету политика использовать их воздушное пространство для перелета в Россию.

При этом в 2025 году на празднование Дня Победы в Москву приехали лидеры 27 государств, включая Китай, Беларусь, Кубу, Венесуэлу, Сербию и Словакию. Латвия и Эстония тогда тоже отказались пропустить самолет Фицо в Москву. Его борт летел по более длинному маршруту — через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию.