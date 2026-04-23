В Кремле отреагировали на планы Финляндии разрешить ввоз ядерного оружия

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал предложение Финляндии разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в страну. Его слова приводит ТАСС.

Песков подчеркнул, что планы Финляндии о ввозе ядерного оружия в страну являются концентрированной конфронтацией.

«Это конфронтация. Так и надо понимать. Причем конфронтация в таком концентрированном выражении», — отметил представитель Кремля.

Ранее правительство Финляндии предложило разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в рамках обеспечения обороноспособности страны. Министра оборон Антти Хяккянен отметил, что инициатива призвана «повысить порог» применения военной силы против Финляндии и НАТО.