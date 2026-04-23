Песков переадресовал вопрос об уголовном деле против издательства
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правоохранительные органы вопрос представителей СМИ об уголовном деле, связанном с издательством "Эксмо".
В мае 2025 года в издательстве сообщили: силовики изъяли материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books, в устной форме при этом пояснив, что возбуждение уголовного дела связано с пропагандой ЛГБТ* (экстремистское движение, запрещённое в России).
21 апреля был задержан гендиректор издательства Евгений Капьев. Силовики, как сообщалось, работают как минимум с пятью сотрудниками компании.
Отвечая на вопрос, знают ли в Кремле об уголовном деле против "Эксмо", Песков сказал: «Вы знаете, это, скорее, тема правоохранительных органов». Он подчеркнул, что данная тема не относится к повестке дня главы государства.
