Песков: поручения Путина о помощи Дагестану прорабатываются в срочном порядке

Поручения президента России Владимира Путина об оказании помощи пострадавшим от наводнения жителям Дагестана прорабатываются в срочном порядке, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

© ТК «Звезда»

Он напомнил, что глава государства призвал внимательно относиться к жалобам граждан, пострадавшим от удара стихии.

«Учитывая чрезвычайный характер произошедшего, необходимо очень внимательно относиться к персональной беде граждан, каждого отдельно взятого гражданина», - подчеркнул Песков.

В приоритетном порядке также решается вопрос с жителями, чьи дома были построены с нарушениями, добавил представитель Кремля.

Наводнение в Дагестане произошло в результате аномальных ливневых осадков. Первая волна пришлась на период с 27 по 29 марта, вторая - на 5–6 апреля. Уровень осадков в конце марта стал рекордным за последние 107 лет.

Сильнее всего пострадали Махачкала, Каспийск, Хасавюртовский и Дербентский районы. В результате подтопления подверглись тысячи жилых домов, приусадебных участков, дорог и объектов инфраструктуры.

По официальным данным, в результате наводнения погибли шесть человек, среди них дети. Более 6200 человек пострадали. Власти эвакуировали несколько тысяч жителей, в том числе свыше 4000 человек после прорыва дамбы в Дербентском районе.

В республике ввели режим чрезвычайной ситуации. 9 апреля обстановку в Дагестане отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера. Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка, которую возглавил глава МЧС Александр Куренков.