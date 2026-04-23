Президент Киргизии пригласил Путина на саммит ШОС в Бишкеке

Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

© Российская Газета

В начале встречи российский лидер напомнил о своем визите в Бишкек в прошлом году.

"Мы очень продуктивно тогда поработали. Все договоренности исполняются, команды наши работают", - сказал он.

По его словам, есть и результат, который отражается в темпах экономического роста Киргизии.

На повестке переговоров - развитие отношений двух стран.

В свою очередь Жапаров поблагодарил Путина за теплый прием.

"Нас связывают исторические узы дружбы. Мы были и остаемся стратегическим партнером и главным союзником Российской Федерации", - подчеркнул он.

Жапаров также добавил, что Россия и Киргизия - активные члены во многих международных организациях, в том числе ШОС.