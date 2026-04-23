Президент Киргизии пригласил Путина на саммит ШОС в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.
В начале встречи российский лидер напомнил о своем визите в Бишкек в прошлом году.
"Мы очень продуктивно тогда поработали. Все договоренности исполняются, команды наши работают", - сказал он.
По его словам, есть и результат, который отражается в темпах экономического роста Киргизии.
На повестке переговоров - развитие отношений двух стран.
В свою очередь Жапаров поблагодарил Путина за теплый прием.
"Нас связывают исторические узы дружбы. Мы были и остаемся стратегическим партнером и главным союзником Российской Федерации", - подчеркнул он.
Жапаров также добавил, что Россия и Киргизия - активные члены во многих международных организациях, в том числе ШОС.