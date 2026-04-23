Песков: Россия примет решение по формату участия в саммите G20 ближе к дате

Россия примет решение по формату участия в саммите G20 ближе к мероприятию, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Об этом он сказал в ответ на вопрос о возможном участии президента России Владимира Путина в саммите G20 в США.

«Ближе к саммиту будет принято решение о формате нашего участия», — уточнил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Россия на каждом саммите принимала участие на соответствующем уровне.

Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что Россия получила приглашение участвовать в саммите G20 в США на высшем уровне.

Саммит G20 2026 года состоится в Майами. Американский президент Дональд Трамп осенью прошлого года признался, что будет рад присутствию Путина и лидера КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в США.