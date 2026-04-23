Песков: будущее за традиционными ценностями

Будущее за традиционными ценностями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он сказал на втором Международном общественно-деловом форуме «Евразия — территория традиционных ценностей».

«Традиционные ценности, они основываются на корнях, на прошлом, но они про будущее, и они должны развиваться», — цитирует его РИА Новости.

Песков отметил, что традиционные ценности являются фундаментом общества.

Ранее секретарь Государственного совета страны и помощник российского президента Алексей Дюмин заявил, что сила России заключается в многообразии её народов.