Шойгу: кредит Украине в €90 млрд ляжет бременем на простых жителей ЕС

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что кредит ЕС на €90 млрд для Украины ляжет очередным бременем на простых европейцев.

«Расходы на финансирование киевского режима лягут очередным бременем на простых европейцев, которые и так уже столкнулись с существенным урезанием пенсионных и социальных программ», — подчеркнул он.

Шойгу отметил, что решение Евросоюза стало ещё одним шагом к утрате европейскими столицами суверенитета и превращению Европы из одного из мировых центров в территорию застоя.

Ранее сообщалось, что в ЕС утвердили €90 млрд для Киева и 20-й пакет санкций против России.

При этом Венгрия и Словакия отказались финансировать Украину.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европейский союз готов начать выплачивать Киеву первые транши кредита на €90 млрд с середины мая.