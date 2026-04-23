Шойгу: кредит Украине в €90 млрд ляжет бременем на простых жителей ЕС
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что кредит ЕС на €90 млрд для Украины ляжет очередным бременем на простых европейцев.
«Расходы на финансирование киевского режима лягут очередным бременем на простых европейцев, которые и так уже столкнулись с существенным урезанием пенсионных и социальных программ», — подчеркнул он.
Шойгу отметил, что решение Евросоюза стало ещё одним шагом к утрате европейскими столицами суверенитета и превращению Европы из одного из мировых центров в территорию застоя.
Ранее сообщалось, что в ЕС утвердили €90 млрд для Киева и 20-й пакет санкций против России.
При этом Венгрия и Словакия отказались финансировать Украину.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европейский союз готов начать выплачивать Киеву первые транши кредита на €90 млрд с середины мая.