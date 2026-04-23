В Кремле отреагировали на принятую ФРГ военную стратегию одной фразой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Германия приняла новую военную стратегию. По его словам, главное, чтобы Германию не тянуло "туда, куда уже несколько раз в истории".

Ранее стало известно, что Министерство обороны Германии опубликовало стратегию развития вооруженных сил до 2039 года. Документ под названием «Ответственность за Европу» размещен на сайте Бундесвера. Глава ведомства Борис Писториус назвал эти планы «историческим переломным моментом».

Стратегия предусматривает увеличение численности армии с текущих 185,4 тысячи до 260 тысяч человек, а также одновременное расширение резерва — с примерно 70 тысяч до 200 тысяч. В итоге общий потенциал должен составить около 460 тысяч военнослужащих.

В документе Россия названа «основной угрозой», также рассматриваются возможные сценарии нападений на территорию НАТО, однако их содержание не раскрывается.