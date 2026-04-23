В МИД РФ охарактеризовали отношения с новыми властями Венесуэлы

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Панкин охарактеризовал отношения страны с новым правительством Венесуэлы во главе с уполномоченным президентом Дельси Родригес. Об этом пишут РИА Новости.

В ответ на вопрос журналистов в ООН о том, сохраняются ли хорошие отношения с правительством Венесуэлы, Панкин ответил «да».

«Мы не подвергаемся дискриминации со стороны нового правительства, которое мы полностью признаем и уважаем», — добавил замглавы МИД.

Ранее стало известно о том, что новые власти Венесуэлы начали масштабное увольнение чиновников и бизнесменов, приближенных к бывшему главе государства Николасу Мадуро. Кроме того, полиция задерживает связанных с экс-лидером олигархов.