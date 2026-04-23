МИД: Россия готова отправить новые поставки нефти на Кубу

Россия готова при необходимости рассмотреть возможность новых поставок нефти на Кубу, а также оказать другие меры поддержки. Об этом заявил журналистам в штаб-квартире ООН замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Дипломат отметил, что текущие поставки нефти сопряжены с множеством ограничений, однако в случае нужды Москва готова вернуться к этому вопросу. Панкин подчеркнул, что Россия искренне уважает Кубу за её стойкость.

По его словам, это страна, которая уже много лет живёт в условиях санкций и эмбарго, и у Москвы есть чёткий план сотрудничества и оказания помощи гаванским партнёрам. Заявление прозвучало на фоне резкого ухудшения ситуации на Острове свободы.

Напомним, в конце января администрация США объявила о мерах, направленных на полную блокаду поставок топлива на Кубу. В марте национальная электроэнергетическая сеть трижды выходила из строя, последний раз — 21 марта, из-за чего на всей территории страны подолгу нет света. На Кубе наблюдается острый дефицит бензина и дизеля.