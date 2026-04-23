Песков объяснил остановку поставок казахстанской нефти в ФРГ

Остановка поставок нефти из Казахстана в Германию по трубопроводу «Дружба» связана с техническими моментами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Решение связано с техническими моментами, но все интересы наших казахстанских друзей будут обеспечены по другим маршрутам», — сказал он в комментарии «Вестям».

По словам министра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова, информация о прекращении российского нефтяного транзита через территорию страны в Германию по трубопроводу «Дружба» официально не поступала.

Официальный представитель кабмина Штефан Корнелиус между тем заявил, что Германия ищет замену казахстанской нефти на случай остановки «Дружбы».