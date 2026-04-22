Песков назвал главную цель России

Достижение целей специальной военной операции (СВО) и обеспечение интересов России является главным для РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с «Первым каналом».

«Продолжается специальная военная операция. Для нас главное — это обеспечить свои интересы и достигнуть тех целей, которые изначально ставились», — прокомментировал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин фразой «мы знаем, чем все это закончится» высказался об итогах СВО.