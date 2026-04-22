Песков назвал основное условие для встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин готов встретиться с Владимиром Зеленским, рассказал журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Вместе с тем, добавил он, переговоры состоятся только в том случае, если потребуется финализировать договоренности по мирной сделке, пишет РИА Новости.

По данным агентства, в 2022-2026 годах украинский лидер многократно заявлял о том, что желает встретиться с главой России, обсудить с ним мирное соглашение. Также о «необходимости» встречи Путина и Зеленского высказывался президент США Дональд Трамп.

В России, в ответ на эти заявления, говорили, что российская сторона готова организовать встречу, но пройти она должна в Москве.

«Главное, чтобы было для чего встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной, и она может быть только для того, чтобы финализировать договоренности», — разъяснил Песков.

Киев попросил Турцию организовать встречу Путина и Зеленского

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил ранее, что Киев желает организовать встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским в любой столице мира, за исключением Москвы и Минска.