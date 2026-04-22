Костюков высказался о продолжении переговоров с США по Украине

Трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США по вопросу урегулирования конфликта пока не ведутся. Об этом сообщил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, передают «Вести».

«Пока ничего, заморожен», — ответил он на вопрос, в каком состоянии находится переговорный трек трех стран по разрешению украинского кризиса.

19 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры Москвы, Киева и Вашингтона «пока на паузе». Позже он объяснил, что сейчас у США много других дел, в связи с чем сторонам трудно собратья в трехстороннем формате.