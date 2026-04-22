В Кремле высказались о новых визитах Уиткоффа и Кушнера

Москва и Вашингтон пока не определили точную дату нового визита спецпосланника главы США Стивена Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, журналисты попросили представителя Кремля раскрыть, когда в Москву снова приедут зять американского лидера Дональда Трампа Кушнер и спецпосланник Уиткофф.

«Когда именно она [поездка] будет, сейчас пока сказать не можем», — признал Песков.

Вместе с тем, пояснил пресс-секретарь, Россия надеется на возобновление переговоров с США по вопросам урегулирования кризиса на Украине.

В связи с этим, резюмировал Песков, Москва рассчитывает на то, что визиты американских переговорщиков продолжатся.

Ранее представитель Кремля сообщил, что переговоры США и Ирана, общение Москвы и Вашингтона проходили в различных условиях.

Песков уточнил, что переговоры Тегерана с Уиткоффом и Кушнером шли через посредников, Россия же говорит с американцами напрямую.