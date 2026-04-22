Отношения России и Германии разрушены «до основания» по вине властей европейской республики.

Об этом заявил замглавы российского МИД Дмитрий Любинский, передает ТАСС.

«Сегодня в наших отношениях с Германией вновь настали трудные времена. "Стараниями" германской правящей верхушки они разрушены, по сути, до основания. Нам опять грозят войной и жаждут нанести "стратегическое поражение"», — подчеркнул дипломат.

Любинский указал, что Германия «с фанатичным упорством, буквально снимая со своих граждан последнюю рубашку», продолжает вооружать Украину. Он добавил, что власти страны «режут по живому некогда цветущую германскую экономику».

«Невольно возникает вопрос: как далеко еще занесут Германию амбиции ее нынешних властителей и лично канцлера Фридриха Мерца? И не пройдена ли уже точка невозврата?» — задался вопросом он.

8 апреля посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что русофобия в Германии достигла масштабов, не имеющих прецедентов за весь послевоенный период. По словам посла, подобного не наблюдалось даже во время холодной войны, а также идеологической конфронтации между Западом и Востоком.