Россия обратилась к Швеции с просьбой

Посольство России в Стокгольме обратилось к шведским властям с просьбой обеспечить экипаж задержанного сухогруза «Каффа» водой и продуктами. Об этом заявил посол РФ Сергей Беляев, передает РИА Новости.

По словам дипломата, само судно остается под запретом на плавание до устранения технических замечаний от Транспортного управления Швеции. Капитан сухогруза, которого шведская прокуратура освободила из-под стражи 22 апреля, в ближайшее время вернется на борт.

Судно под гвинейским флагом задержали 6 марта в территориальном море Швеции. Из 11 членов экипажа десять имеют российское гражданство. Капитана подозревали в использовании поддельных документов, но отпустили за отсутствием доказательств.

Сухогруз Caffa, перехваченный в Балтийском море, находится в санкционном списке Украины. Предварительно, прошлым летом он сменил флаг с российского на гвинейский.