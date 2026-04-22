Лавров рассказал о сгоревшей на немцах шапке

После вызова посла России в Берлине Сергея Нечаева в МИД Германии на немцах сгорела шапка.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщают «Вести».

«Значит на немцах шапка сгорела, значит они понимают, что делают нечто, что принесет не очень хорошие новости для них самих», — сказал министр.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, выводы, которые Москва сделала из этой ситуации уже достаточно широко обсуждались политологами. Он отметил, что эти дискуссии отражают то, что находится в планах российского руководства.

Ранее министерство иностранных дел Германии вызвало посла России из-за «прямых угроз России в адрес целей в Германии». Уточняется, что 15 апреля Минобороны России опубликовало адреса европейских предприятий, где, по данным ведомства, производят беспилотники для Украины.