После заявлений о предложении Киева назвать подконтрольную ему часть Донбасса в честь президента США Дональда Трампа — «Донниленд» — Украине следует переименовать и Киев.

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов, передает «Газета.ру».

«Издевки друг над другом, они издеваются, стебутся, поэтому не надо обращать внимание на это (...) Донбасс — территория Российской Федерации. Они могут все что угодно выдумывать, придумывать, но все написано в российской Конституции. Название дано российской Конституцией. Поэтому пусть они занимаются переименованием Киева», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что куда более серьезным международно-политическим вопросом остается поддержка Киева со стороны ряда европейских стран. Он подчеркнул, что такие действия представляют долгосрочную угрозу для мира и безопасности.

Ранее газета The New York Times сообщила, что украинские переговорщики предлагали переименовать подконтрольную Киеву часть Донбасса в «Донниленд». Отмечается, что один из них придумал флаг территории и написал ее гимн при помощи ChatGPT.