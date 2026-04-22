Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждет жесткий ответ за нападение на Сызрань, ночью российская армия уже атаковала одесский порт. Об этом заявил News.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Напомним, что в результате налета украинских БПЛА на Сызрань обрушился подъезд жилой многоэтажки и пострадали 12 человек. Также из-под завалов достали тела женщины и ребенка. Всего, по данным Минобороны РФ, ночью над российскими регионами было сбито 155 дронов ВСУ.

По словам члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, «внимательному изучению» подлежит то, откуда именно были запущены дроны на Сызрань и, если выяснится, что они были подняты из российских регионов «спящими ячейками», то нужно быстро выяснить, кто и как это совершил.

«Что касается ответа, уже сегодня ночью был нанесен удар возмездия по одесскому порту. [ВС РФ] снесли там часть инфраструктуры и причалов, атаковали под Сумами, уничтожили порядка десяти [украинских] офицеров, которые участвовали в атаке на Курск, выжгли командные пункты [ВСУ]. Но я уверяю, это только увертюра. Симфония будет впереди, пусть готовятся», — заявил Колесник.

Он также отметил, что сейчас необходимо поддержать пострадавших в Сызрани, и важно не допустить подобных атак в дальнейшем.