Посол РФ в Италии в недоумении от вызова в МИД из-за слов Соловьева о Мелони

Посол России в Италии Алексей Парамонов выразил недоумение из-за вызова в МИД страны после высказываний журналиста Владимира Соловьева о премьер-министре Джордже Мелони.

По его словам, повод для дипломатического демарша выглядит необоснованным, поскольку речь идет о частном мнении журналиста, а не официальной позиции российских властей. Парамонов подчеркнул, что подобные высказывания не могут рассматриваться как заявления государства.

Дипломат отметил, что российское руководство не допускало оскорбительных высказываний в адрес Мелони и Италии, в отличие от некоторых представителей итальянской стороны. Он также добавил, что Россия ранее не реагировала на заявления итальянских журналистов и блогеров на дипломатическом уровне.

Парамонов заявил, что попытки придать ситуации политический характер могут быть связаны с действиями антироссийски настроенных сил. По его мнению, такие шаги направлены на ухудшение отношений между странами и сдерживание их возможной нормализации, передает ТАСС.

Речь идет о высказываниях Соловьева, в которых он, используя итальянские ругательства, назвал Мелони «фашисткой», «идиоткой» и «сукой». Он также обвинил итальянского премьера в «предательстве» президента США Дональда Трампа, заявив, что «предательство — второе имя Мелони».