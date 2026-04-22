Армения может потерять порядка 23% своего ВВП в случае вступления в Европейский союз. Об этом предупредил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.

По его словам, это самые скромные и консервативные расчеты. Одновременно массовое сокращение рынка труда (на 10,5%) и рост инфляции (на 22,6%) приведут к значительному снижению уровня жизни.

Пашинян сделал резкое заявление о ЕС

«Внутреннее потребление упадет более чем на 20% от нынешнего уровня. Ожидается дальнейший рост цен на энергоносители, в том числе природный газ», — цитирует Шевцова пресс-служба аппарата СБ.

Ранее сообщалось, что премьер Армении Никол Пашинян попытался использовать тему концессии на Южно-Кавказскую железную дорогу (ЮКЖД) для давления на Россию.