В Совбезе РФ рассказали о потерях Армении в случае вступления в Евросоюз
Армения может потерять порядка 23% своего ВВП в случае вступления в Европейский союз. Об этом предупредил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.
По его словам, это самые скромные и консервативные расчеты. Одновременно массовое сокращение рынка труда (на 10,5%) и рост инфляции (на 22,6%) приведут к значительному снижению уровня жизни.
«Внутреннее потребление упадет более чем на 20% от нынешнего уровня. Ожидается дальнейший рост цен на энергоносители, в том числе природный газ», — цитирует Шевцова пресс-служба аппарата СБ.
Ранее сообщалось, что премьер Армении Никол Пашинян попытался использовать тему концессии на Южно-Кавказскую железную дорогу (ЮКЖД) для давления на Россию.