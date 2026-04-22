В России высказались о сроках окончания СВО

Россия закончит специальную военную операцию (СВО), когда будут выполнены поставленные цели, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что Россия победит в СВО, в этом нет сомнений.

«Мы победим, в этом сомнений нет. Здесь вопрос сохранения людей и достижения своих целей, поставленных президентом [России Владимиром Путиным]. В начале специальной военной операции были поставлены задачи верховным главнокомандующим, и пока отмены этих задач не было. Когда эти задачи будут выполнены и президент посчитает, что для России выгодны такие-то и такие-то условия, тогда война и закончится», — сказал Колесник.

По его словам, задачу может усложнить выделение Евросоюзом кредита Украине на 90 миллиардов евро.

Путин назвал условия для достижения целей СВО

Кроме того, Колесник подчеркнул, что нет смысла договариваться о чем-либо с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку он нелегитимен.

«Разговаривать на эту тему с Украиной смысла нет. С Зеленским о чем-то договариваться смысла нет, потому что он нелегитимен и все время врет. Посредники вроде США собираются вернуться к этой теме, а там уже можно будет о чем-то говорить, о каких-то сроках окончания. А сейчас об этом говорить преждевременно», — отметил Колесник.

Ранее сообщалось, что первый транш из кредита на 90 миллиардов евро Евросоюз направит Киеву в конце мая или начале июня, а до этого времени его потребности обеспечат другие доноры.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что кредит Евросоюза в размере 90 миллиардов евро загонит Украину в кабалу.