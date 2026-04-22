Россия учтет угрозы НАТО, Британии и Франции в ядерной сфере

Россия в своей стратегии развития сил ядерного сдерживания учтёт угрозы, связанные с бесконтрольным наращиванием ядерного потенциала НАТО, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Александр Грушко.

Дипломат подчеркнул, что недавние заявления Британии и Франции о ядерных арсеналах также вынашиваются на фоне масштабной милитаризации Европы.

«Вполне очевидно и то, кому адресована ядерная риторика Парижа и против кого направлены его практические действия в этой сфере», — заключил Грушко.

Ранее он отмечал, что наращивание Британией и Францией ЯО ведёт к гонке вооружений.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков между тем заявил, что стремление Европы к милитаризации не даёт стабильности на континенте.