Посольство России в Нидерландах прокомментировало призыв Владимира Зеленского к странам Запада экспортировать все оружие ВСУ. Об этом дипломаты написали в соцсети X.

Напомним, что ранее Зеленский заявил в интервью телемарафону «Единые новости», что страны Запада могут «экспортировать все оружие на украинский фронт». Он также добавил, что готов рассмотреть сделку, при которой оружие поставляется сначала Украине, а потом каким-либо другим партнерам.

В российском посольстве такое предложение назвали убогим, а Зеленского — «маленьким диктатором, которому не хватает денег на новые сапоги на высоком каблуке».

«Пожертвования принимаются в евро, долларах и биткоинах. "Пожалуйста, экспортируйте нам все”», — написали дипломаты.

Ранее Зеленский анонсировал новую встречу в формате «Рамштайн».