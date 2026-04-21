Захарова прокомментировала заявления Израиля про «ядерный Холокост»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что Иран планировал «ядерный Холокост». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, подобные высказывания являются неуважением ко всем жертвам Второй мировой войны. В частности она выделила жертв среди народа СССР и Красной армии. Кроме того, она указала на участие Ирана в войне против нацистской Германии.

«В 1943 году Иран при Мохаммеде Резе Пехлеви объявил войну нацистской Германии. Благодарность потомков не заставила себя ждать. Кто же на самом деле сотворил первый Холокост, в результате которого уничтожали евреев, цыган, бесчестное число других людей? Нацистская Германия, фашистская Италия, сателлиты поменьше, включая вишистов, прибалтийских и украинских коллаборационистов», — написала она.

Захарова добавила, что Израиль «слова плохого не сказал киевскому режиму, который сделал национальными героями палачей еврейского народа». Она также заявила, что партию Адольфа Гитлера спонсировали из Банка Англии.

«Кто же стоял за спонсированием нацистской партии Гитлера? Банк Англии (не путать с банком Ирана), в частности. А в целом все те же, кто сейчас стоит за киевском режимом, который перенял нацистскую идеологию, убивает людей по национальному и языковому признаку (даже тех, кого считает собственными гражданами)», — написала Захарова.

Помимо этого, дипломат указала на безопасность проекта АЭС «Бушер», что было подтверждено МАГАТЭ.

Ранее Захарова прокомментировала санкции ЕС против Российского фонда соотечественников.